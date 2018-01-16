Житель Тюмени отравился выхлопными газами в гараже

В Тюмени 28-летний местный житель пострадал из-за собственной непредусмотрительности. Вчера, 14 января, мужчина оказался на больничной койке из-за отравления выхлопными газами.

Как оказалось, тюменец ремонтировал машину в гараже, где была установлена бензиновая электростанция. В частично закрытом помещении мужчина надышался продуктами горения. Уже дома он почувствовал сильную головную боль, головокружение и тошноту. Прибывшая на место бригада медиков оценила его состояние как средней степени тяжести. Тюменцу оказали медицинскую помощь и госпитализировали в ОКБ №1.

"Даже в хорошо вентилируемом помещении нельзя находиться при работающем бензиновом генераторе, заведенном двигателе автомобиля и подобных вещах. Всё это чревато серьезными последствиями для здоровья и жизни. Процесс воздействия продуктов горения на организм человека проходит незаметно. Проблему замечают уже поздно и не могут самостоятельно выбраться на улицу — руки и ноги не слушаются, ситуация для пострадавших становится фатальной", — напоминают на тюменской станции скорой помощи.

Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1529 жителям областной столицы и Тюменского района. Бригады скорой спасли 71 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 11 пациентам в состоянии комы, шока, 34 — с острым коронарным синдромом, 26 — с нарушением мозгового кровообращения.