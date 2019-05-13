Тюменец пострадал из-за взорвавшейся канализационной бочки

Накануне в областном центре во дворе частного дома взорвалась и загорелась канализационная бочка. Инцидент произошел во время сварочных работ. В результате серьезно пострадал 28-летний мужчина.

Медики скорой помощи, прибывшие на место спустя 12 минут после вызова, диагностировали у него травму живота, перелом предплечья, кровоточащие раны на лбу и на левом локте, ожоги конечностей площадью более 10%.

"Учитывая тяжесть состояния, медики оказали пациенту расширенный объем медицинской помощи: обезболили сильнодействующими препаратами, наложили асептические, кровоостанавливающие повязки на раны, противоожоговые — на обгоревшие участки тела, с помощью шины зафиксировали сломанную руку и восстановили объем циркулирующей крови, — сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи. — Врачом было принято решение экстренно эвакуировать мужчину в областную клиническую больницу №2".