В Тюменской области за год на производстве произошло 343 несчастных случая

По данным Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования, в прошлом году производственный травматизм в регионе по сравнению с 2019 годом сократился на 10,1%. 47 случаев зафиксировано с тяжелым исходом, из них 10 групповых несчастных случаев. 8 человек погибло. Также было выявлено 9 случаев с впервые выявленными профессиональными заболеваниями.

Основным причинам несчастных случаев являются нарушение требований безопасности (105 случаев) и неудовлетворительная организация производства (56 случаев). Реже всего работники травмируются из-за недостатков в обучении безопасным приемам труда, таких случаев всего 4.

Если в 2018-2019 годах травмы чаще получали в возрасте 50–60 лет, то в 2020 году наиболее травмоопасный возраст — 40-50 лет. Мужчины травмируются чаще, чем женщины, но в этом году зафиксировано небольшое увеличение женского травматизма на 8,6%. Женщины получали легкие травмы, которые заканчивались временной нетрудоспособностью.

В этом году на профилактику несчастных случаев на производстве из Фонда соцстрахования работодателям Тюменской области выделят 151,7 млн рублей.