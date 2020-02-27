В Тюмени за гибель упавшего с крыши рабочего ответит монтажник

15:00 27 февраля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего монтажника, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

У монтажника был заключен трудовой договор с индивидуальным предпринимателем, согласно документу мужчина нес ответственность за производство работ и охрану труда по ремонту кровли многоквартирного дома по улице Геологоразведчиков.

11 декабря 2019 года монтажник допустил к работам без оформления трудовых отношений работника, не провел с ним инструктаж по технике безопасности и не выдал средства индивидуальной защиты. Во время работ мужчина упал с крыши пятиэтажного дома и скончался от полученных травм, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело, вскоре его рассмотрит суд.

Теги: несчастный случай , уголовное дело
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2020