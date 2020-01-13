В Ишимском районе охотник случайно выстрелил в знакомого

В Ишиме уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который по неосторожности выстрелил из ружья в приятеля. Инцидент произошел в районе деревни Рагозина, где охотилась компания.

Во время разряжения охотничьего карабина один из мужчин выстрелил в ногу 55-летнего знакомого. Охотники сразу вызвали скорую и попытались самостоятельно оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".