В Ишимском районе охотник случайно выстрелил в знакомого

В Ишиме уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который по неосторожности выстрелил из ружья в приятеля. Инцидент произошел в районе деревни Рагозина, где охотилась компания.
Во время разряжения охотничьего карабина один из мужчин выстрелил в ногу 55-летнего знакомого. Охотники сразу вызвали скорую и попытались самостоятельно оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru