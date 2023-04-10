На кого можно охотиться весной-летом в тюменских охотничьих угодьях

С 21 марта до 10 июня в Тюменской области открыт сезон охоты в закрепленных охотничьих угодьях на бурого медведя. Также в весенне-летний период разрешена охота на виды пернатой дичи.

"Она осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами и (или) манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) манными гусями и (или) манком, на турпанов (горбоносого и обыкновенного)", – рассказали в Госхоздепаратменте региона.

Весенняя охота на пернатую дичь в Тюменской области: на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) разрешена с 15 апреля по 15 мая; на водоплавающую дичь, серую ворону в общедоступных, закрепленных охотничьих угодьях южной зоны области – с последней субботы апреля 10 (десять) дней; на водоплавающую дичь, серую ворону в общедоступных, закрепленных охотничьих угодьях северной зоны области – с первой субботы мая 10 (десять) дней.

На боровую дичь в общедоступных, закрепленных охотничьих угодьях

южной зоны области, можно охотиться с последнего воскресенья апреля 10 (десять) дней; на боровую дичь в общедоступных, закрепленных охотничьих угодьях северной зоны области – с первого воскресенья мая 10 (десять) дней, сообщает АиФ-Тюмень.