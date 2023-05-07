Для выявления незаконной охоты в регионе используют новые технологии

Сотрудники местного Госохотдепартамента активно используют в своей работе новые технологии, рассказала директор профильного ведомства Ольга Галкина.
Она отмечает, что это необходимо как для сохранения природы, так и для выявления незаконной охоты в регионе, сообщает КП-Тюмень.
"В части новых технологий, применяемых в целях осуществления государственного контроля, инспекторским составом департамента в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований используются беспилотные летательные аппараты - квадрокоптеры, а также тепловизоры", – рассказала Ольга Галкина.
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