Для выявления незаконной охоты в регионе используют новые технологии

09:36 07 мая 2023
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Сотрудники местного Госохотдепартамента активно используют в своей работе новые технологии, рассказала директор профильного ведомства Ольга Галкина.

Она отмечает, что это необходимо как для сохранения природы, так и для выявления незаконной охоты в регионе, сообщает КП-Тюмень.

"В части новых технологий, применяемых в целях осуществления государственного контроля, инспекторским составом департамента в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований используются беспилотные летательные аппараты - квадрокоптеры, а также тепловизоры", – рассказала Ольга Галкина.

Теги: охота , технологии
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