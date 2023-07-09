Туристы Омутинского района могут посетить охоту и рыбалку

Для любителей экотуризма в д. Красноярская находится комплекс для отдыха "Красный Яр". "В хозяйстве имеются арендованные охотничьи угодья площадью более 17 тысяч гектаров, а также вольер для содержания диких животных в полувольных условиях. В данный момент здесь живут пятнистые олени, косули, кабаны, маралы, лоси, бизоны. Есть возможности для спортивной рыбалки на пруду", — рассказали в администрации Омутинского района.

На базе отдыха находится гостевой дом на восемь мест, баня, летняя беседка, выделены мангальные зоны, создан искусственный пруд. Здесь можно покататься на лошадях.

Туристам, посещающим Омутинский район, предлагают побывать и в историко-краеведческом отделе центральной районной библиотеки, в котором широко представлены предметы старины. Музей маленький, но наличие экспонатов разных эпох способно удивить, говорят в администрации района. Еще один из объектов, представляющий интерес для приезжающих в муниципалитет, — православный приход храма в честь Богоявления Господня, сообщает "Тюменская линия".