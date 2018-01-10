Тюменские автоинспекторы в новогодние каникулы выявили свыше 200 пьяных водителей

В новогодние праздники тюменские автоинспекторы работали в усиленном режиме, контролируя порядок на трассах и в населенных пунктах. От управления транспортом в первые восемь дней января отстранили 221 водителя в состоянии опьянения, 21 при этом попались за рулем в нетрезвом виде с начала года повторно. За все праздники один нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, где сам же и пострадал, это произошло утром 1 января в Тюмени.

Как сообщает областная автоинспекция, с 1 по 8 января в регионе случилось 32 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли 2 человека (оба пешеходы), 49 человек ранены. За первые дни 2017 года на дорогах области погибли 14 человек, 86 были травмированы.