В Тюмени маршрутный автобус и легковушка не поделили перекресток

Автобус "МАЗ" и автомобиль Daewoo Nexia столкнулись на улице Щербакова, 114 вечером 2 января.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса. Он не пропустил легковой автомобиль, нарушив очередность проезда.

В ДТП травмированы водитель и трое пассажиров Daewoo: 15-летний подросток получил перелом носа и сотрясение мозга, у 44-летней пассажирки травмы головы и рваная рана, 45-летний водитель получил ушибы и рану лица, сообщает областная Автоинспекция.