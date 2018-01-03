В Тюмени маршрутный автобус и легковушка не поделили перекресток

12:02 03 января 2018
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Автобус "МАЗ" и автомобиль Daewoo Nexia столкнулись на улице Щербакова, 114 вечером 2 января.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель автобуса. Он не пропустил легковой автомобиль, нарушив очередность проезда.

В ДТП травмированы водитель и трое пассажиров Daewoo: 15-летний подросток получил перелом носа и сотрясение мозга, у 44-летней пассажирки травмы головы и рваная рана, 45-летний водитель получил ушибы и рану лица, сообщает областная Автоинспекция.

 

Теги: автобус , ДТП , общественный транспорт , травмы
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