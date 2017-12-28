Убивший и закопавший за городом жену тюменец отвечал с ее телефона, что с ней все в порядке

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени перед судом предстанет местный житель, который в течение нескольких недель пытался скрыть убийство жены.

Заявление о безвестном исчезновении 27-летней тюменки поступило в правоохранительные органы в конце сентября 2017 года. Обратившиеся за помощью родственники рассказали, что повода без предупреждения покидать свое постоянное место жительство у женщины не было. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие заподозрило, что к исчезновению женщины может быть причастен ее муж. В ходе допроса мужчина во всем сознался.

Убийство произошло в доме на улице Большая Заречная. В ночь с 17 на 18 сентября этого года супруги поссорились на почве ревности. Мужчина вооружился подручным предметом и множество раз ударил им женщину по голове. Спустя непродолжительное время она скончалась. Супруг уложил тело в машину и вывез в деревню Падерино. Там он спрятал труп и уехал домой.

На протяжении нескольких недель мужчина вел переписку с телефона жены от ее имени — родственников и коллег он заверял, что с женщиной всё в порядке. Более того, он обратился в организацию, где работала жена, и, сообщив, что она находится в больнице, получил ее зарплату — 17 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

30 сентября родственники все же обратились в правоохранительные органы. В ходе следствия мужчина детально рассказал, как совершил убийство, и указал место, где спрятал тело. Там его действительно и обнаружила следственно-оперативная группа.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, 27-летний тюменец обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).