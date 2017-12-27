В Тюмени произошло два тройных ДТП

Две массовые аварии произошли вчера, 26 декабря, в областном центре из-за нарушения водителями правил проезда перекрестков.

На улице Республики, 252А в одиннадцать часов утра столкнулись автомобили "Ока", "Хонда" и "Пежо". 64-летняя пассажирка "Оки" получила ушиб плеча, у 42-летней пассажирки "Хонды" врачи диагностировали ушибы, у 43-летнего водителя "Пежо" —травма головы. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель "Оки". При повороте налево на нерегулируемом перекрестке мужчина не пропустил автомобили, двигавшиеся во встречном направлении.

На улице Дружбы, 227 в два часа дня столкнулись автомобили "Газель", "Дэу Матиз" и "Рено Логан". Ушибы получили водители автомобилей "Рено" и "Дэу" — женщины 53 и 54 лет, сообщает пресс-служба областной автоинспекции. Вероятнее всего, водитель грузовика поворачивал налево и не пропустил транспорт, ехавший по встречной полосе.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области