На улице 8 Августа выгорел частный дом

Пожар в жилом деревянном доме случился вчера в Тюмени на улице 8 Августа. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 22 часа 36 минут.

К моменту прибытия первых пожарных отделений дом был полностью охвачен огнем. Из зоны опасных факторов пожара было эвакуировано четыре человека, в том числе два ребенка.

В тушении были задействованы 6 единиц техники и 19 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. К 23:25 пожар был ликвидирован.

По сообщению спасателей, в результате пожара один человек получил травмы и был госпитализирован. Дом поврежден огнем по всей площади, но удалось спасти от него находящиеся рядом дома. Предварительная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области