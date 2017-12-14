В Тюмени расследуют двойное убийство на улице Демьяна Бедного

Сообщение об убийстве поступило в правоохранительные органы 9 декабря. В квартире дома на улице Демьяна Бедного были обнаружены тела 38-летней женщины и 18-летней девушки с колото-резанными ранениями.

Подозреваемого в преступлении мужчину удалось задержать по горячим следам. Как оказалось, в ночь с 8 на 9 декабря он поссорился с женой, оба на тот момент были пьяны. Мужчина заколол супругу ножом. Свидетелем убийства стала подруга дочери убитой, девушка была в соседней комнате. Чтобы она не сообщила в полицию, он расправился и с ней. После этого он решил скрыться и на машине убитой девушки поехал в сторону Курганской области, но был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Тюмень.

Задержанный обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, 41-летний мужчина заключен под стражу.