В Тобольске коммунальщиков оштрафовали за разлив канализации

ПАО "СУЭНКО" в Тобольске оштрафовано за аварию на канализационном коллекторе.

Она произошла в августе этого года в районе улицы Знаменского, в результате чего образовались ямы с канализационными водами. Ими были подтоплены подвалы около десятка домов и строений. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Результаты исследования отобранных проб почвы показали превышение санитарно-бактериологических и санитарно-паразитологических показателей.

Коллектор отремонтировали, за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами Роспотребнадзор оштрафовал акционерное общество на 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.