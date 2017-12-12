В Тюмени задержали кладбищенского вора

Подозрительный Chevrolet остановили накануне ночью автоинспекторы на улице Клубничной: машина плохо маневрировала на дороге из-за перегруза. В салоне машины при досмотре полицейские обнаружили могильную ограду.

Находившийся за рулем мужчина не сумел объяснить, откуда она у него и для чего нужна. Его доставили в полицию для выяснения обстоятельств. Там он сознался, что украл ее с одного из городских кладбищ.

"Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Имущество уже возвращено родственникам усопшей", — сообщают в тюменской полиции.

На 28-летнего мужчину заведено уголовное дело по статье "Кража". Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.