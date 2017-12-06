В Тюмени попытавшаяся сокрыть убийство пара предстанет перед судом

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, убившего знакомого, и его сожительницы, обвиняемой в укрывательстве преступления.

В областном центре тело 27-летнего мужчины с колото-резаными ранами нашли 15 октября в квартире на улице Ямской, 73. По версии следствия, трагедия произошла еще 8 октября. В тот вечер на квартире выпивала компания, в какой-то момент двое мужчин поссорились. Один из них схватил нож и заколол оппонента в грудь. После этого злоумышленник и его сожительница постарались замести следы — нож и то, что могло сойти за улики, они выбросили в мусорный бак.

Вскоре правоохранительным органам удалось выйти на пару. 41-летний тюменец обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), его ранее судимая 26-летняя сожительница по ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления), сообщает СУ СКР по Тюменской области.