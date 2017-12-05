Следствие: врача в Тюмени застрелили из-за ревности

Врача-уролога тюменской Областной клинической больницы №2 Виталия Савчука застрелили утром 5 декабря в подъезде дома на улице Чернышевского. По данным следствия, убийство произошло на почве ревности.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий проведенных совместно с сотрудниками полиции было установлено и задержано лицо, причастное к совершению данного преступления.

По предварительным данным следствия, утром 5 декабря подозреваемый, испытывая личную неприязнь к потерпевшему на почве ревности, вооружившись огнестрельным оружием, произвел выстрел в потерпевшего. От полученной ран мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователями регионального СК проведен осмотр места происшествия, назначено проведение ряда судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.