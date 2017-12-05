Жительницу Тобольска будут судить за поджог знакомого

11:20 05 декабря 2017
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В Тобольске уголовная ответственность грозит 32-летней местной жительнице, которая подожгла облитого бензином соседа.

В результате ему был причинен тяжкий вред здоровью: он получил тяжелые ожоги 35% поверхности тела и дыхательных путей. Сама женщина уверяет, что не совершала поджога умышленно, а просто дала мужчине прикурить.

"В день ее рождения, 16 мая, он, по ее словам, пришел пьяный, облил ее мужа жидкостью с запахом бензина и грозился его сжечь. Через некоторое время, когда страсти улеглись, муж ушел, а сосед попросил прикурить. Женщина чиркнула зажигалкой, и сосед вспыхнул", — передают версию тоболячки в пресс-службе Тобольского городского суда. 

Обвинительное заключение по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") уже утверждено прокуратурой и ушло суд, которому предстоит разобраться в деталях истории.

Теги: поджог
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