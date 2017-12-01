В Тюмени будут судить мужчин, дважды пытавшихся ограбить банкомат

В Тюмени криминальный дуэт будут судить за попытки похитить крупную сумму денег из одного и того же банкомата. Фигуранты уголовного дела — 39-летний местный житель и его сообщник из Североморска.

Мужчины познакомились в августе этого года в Ялте. Молодой человек из Североморска предложил тюменцу незаконно обогатиться — подорвать банкомат и похитить из него деньги. Мужчины прибыли в Тюмень и ночью 26 августа попытались подорвать банкомат на улице Мельникайте, но у них ничего не вышло. Ночью 5 сентября они вновь пошли на дело к тому же банкомату. На этот раз при взрыве аппарат был поврежден, но деньги забрать из него они не смогли. В обоих случаях в банкомате находилось в общей сложности более 6 млн рублей.

"У жителя Тюмени по месту его проживания был обнаружен аналог пистолета Браунинга образца 1906 года и пять патронов к нему, которые он приобрел в Ялте", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По решению суда криминальный дуэт заключен под стражу. Обоим предъявлено обвинение за покушение на кражу в особо крупном размере, а тюменцу еще и за незаконный оборот оружия.