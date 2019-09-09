Клиенты Запсибкомбанка смогут бесплатно пополнять карты в банкоматах ВТБ

Запсибкомбанк

Владельцы карт Запсибкомбанка могут бесплатно пополнять дебетовые и кредитные карты в банкоматах банка ВТБ с функцией приема наличных. Сервис стал доступен благодаря объединению банкоматных сетей группы ВТБ и Запсибкомбанка. Услугой уже сейчас могут воспользоваться обладатели карт Visa и Mastercard, которых на сегодня насчитывается уже более 240 тысяч человек. Совершить денежные операции по пополнению карт клиенты Запсибкомбанка смогут гораздо быстрее, учитывая, что банк ВТБ имеет одну из самых широких сетей банкоматов по всей стране.

"Сервис пополнения карт в устройствах ВТБ повышает качество обслуживания клиентов Запсибкомбанка. Теперь клиенты Запсибкомбанка могут не только снимать денежные средства, но и вносить наличные на карты в устройствах ВТБ по всей России. Запуск пополнения карт в банкоматах ВТБ – еще один пример успешной совместной работы и положительного эффекта вхождения Запсибкомбанка в группу ВТБ. Запсибкомбанк и дальше продолжит расширять возможности для своих клиентов, предоставляя доступ к федеральной инфраструктуре ВТБ", – прокомментировал новшество вице-президент, член правления Запсибкомбанка Андрей Шевелев.

"Придерживаясь стратегии ВТБ, мы стремимся предлагать новые цифровые услуги на рынке. ВТБ запустил данную технологию в апреле этого года. За это время клиенты совершили 160 тысяч операций на общую сумму 1,2 млрд рублей. Услуга гарантирует клиентам других банков практически мгновенное поступление средств и исключает необходимость поиска банкомата своей кредитной организации. К концу года мы планируем выйти на ежемесячный оборот в размере 1 млрд рублей", - отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

"Услуга пополнения карт сторонних банков доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией внесения наличных. На сегодня это почти 6,8 тысяч устройств, из них около половины обладают функциями замкнутого оборота наличных. В будущем мы планируем наращивать долю многофункциональных устройств в сети банка, что позволит ещё больше повысить привлекательность услуги", - прокомментировал член правления ВТБ Валерий Чулков.