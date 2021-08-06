У тюменского банка отозвали рейтинг

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка без подтверждения. Как напомнили в агентстве, ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом.

"Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам", — говорится в релизе агентства.

В январе 2019 года ключевым акционером ЗСКБ стал ВТБ, который на текущий момент владеет 99,99% акций. Запсибкомбанк находится в процессе интеграционных процедур с Группой ВТБ.