Тюменские компании позаботились о безопасности медиков Станции скорой помощи

Фото - Ирина Бердюгина, пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

В ноябре-декабре "ЮТэйр", Запсибкомбанк и "Мостострой-11" передали Станции скорой помощи в Тюмени средства индивидуальной защиты для борьбы с COVID-19, бактерицидные облучатели и дезсредства, а также два инфекционных бокса для транспортировки пациентов.

Главный фельдшер скорой медицинской помощи Анастасия Тоболкина отмечает, что станция укомплектована всем необходимым, но дополнительные ресурсы не будут лишними для повышения безопасности врачей во время пандемии коронавируса. "Медикам сейчас сложнее: людей болеет много, нагрузка растет. Нам приятно ощутить такую заботу о себе, это не может не вдохновить на еще большие профессиональные победы", - говорит Тоболкина.

В подарок медики получили защитные лицевые щитки, маски-респираторы медицинские с высокой степенью защиты, одноразовые комбинезоны больших размеров, чтобы их было удобнее надевать поверх теплой одежды, а также костюмы врача-инфекциониста одноразового пользования. Подстанции скорой медицинской помощи дооснастят передвижными бактерицидными рециркуляторами закрытого и открытого типов. Первые обеззараживают воздух, вторые – еще и поверхность в помещениях, сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

"Все хотят, чтобы быстрее прошел этот период с пандемией. Мы и не могли остаться в стороне, поскольку считаем, что в наших силах – помогать медикам в трудный час. Скорая помощь находится на самой передовой позиции, в непосредственной близости от этого вируса. Благодарим всех врачей, фельдшеров и водителей за труд, и желаем им в первую очередь здоровья", – прокомментировали участие в АО "Мостострой–11".