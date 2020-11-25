В честь своего юбилея Запсибкомбанк подарил тюменцам "Денежное дерево"

Фото - https://www.zapsibkombank.ru

В этом году Запсибкомбанку исполняется 30 лет. В честь круглой даты банк установил в Тюмени арт-объект "Денежное дерево".

С древних времён дерево - это символ динамичного роста, процветания и семейственности. Запсибкомбанк на протяжении всей своей деятельности особое внимание уделяет поддержке общественно-полезных проектов региона, в том числе выступает их инициатором. На протяжении тридцати лет банк принимал активное участие в развитии всех территорий своего присутствия и помогал воплотить в жизнь разнообразные социально-значимые программы: от закупки и установки детских площадок до посадки деревьев.

В 2020 году впервые Запсибкомбанк установил арт-объект на территории родного города. Композиция расположена в пешеходной зоне рядом с домом № 51 на улице Луначарского. В этом районе пролегает экскурсионно-гостевой маршрут.

Исполняющий обязанности президента ПАО "Запсибкомбанк" Андрей Шевелев:

В этот юбилейный год мы решили реализовать свою идею и внести вклад в эстетическое преображение любимого города Тюмени. Уверен, что для жителей и гостей города этот арт-объект станет новой достопримечательностью и необычной фотозоной.

Участие в формировании инфраструктуры Тюмени позволяет реализовывать общую концепцию по внедрению в благоустройство города современной стилистики и подчеркнуть его динамичное развитие, отмечают в пресс-службе банка.