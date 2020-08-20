В Тюменской области задержали жителей Татарстана, грабивших банкоматы

Четырех жителей Татарстана, подозреваемых в совершении серии краж из банкоматов, задержали в Тюменской области после попытки ограбления банкомата в почтовом отделении Тобольского района.

В конце июля в Увате злоумышленники взорвали банкомат, украли из него более 900 тысяч рублей и скрылись. В августе они попытались совершить аналогичное преступление в Тобольском районе. Проникнув в здание "Почты России", они совершили подрыв банкомата, но их спугнула сработавшая сигнализация. Благодаря оперативному реагированию сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области и инспекторов ГИБДД злоумышленников задержали. В автомобиле, на котором они передвигались, находилось все оборудование, с помощью которого совершались преступления.

В отношении мужчин, ранее судимых за аналогичные преступления, следователи УМВД России по Тюменской области возбудили уголовное дело о краже, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемые сейчас находятся под стражей, а полицейские устанавливают их причастность к аналогичным преступлениям на территории других регионов, сообщили в региональном УМВД.