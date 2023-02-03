Гособвинение просит почти пять лет тюрьмы участнице крупной кражи из Сибирского банка реконструкции и развития

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В Калининском районном суде Тюмени состоялись прения по по делу бывшего зампредседателя Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессы Брандербург и хищении из банка более 561 миллиона рублей, гособвинение просит суд признать ее виновной по п. "а", "б" ч.4 ст.158 УК РФ) назначить ей почти 5 лет колонии общего режима, защита считает наказание слишком суровым.

"Гособвинение просит суд назначить ей наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Брандербург предстоит солидарно с Горбоносовым, Кузнецовым и Мануиловым вернуть около 545 миллиона рублей, с учётом суммы частично возмещенного ими ущерба", - сообщает объединённая пресс-служба судов ТО.

По версии следствия, Брандербург в 2018 году в составе организованной преступной группы похитила из кассы банка более 561 миллионов рублей, скрылась с организатором преступления и была объявлена вместе с ним в международный розыск. В июле 2021 года ее задержали в Испании, а в июле 2022 года по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадировали в Россию.

Соучастники преступления Дмитрий Мануилов, Игорь Горбоносов и Сергей Кузнецов в январе 2019 года Калининским районным судом приговорены к трем годам колонии общего режима. Организатор преступления Романюта, забравший 350 млн рублей, до сих пор в розыске.

Подсудимая признала вину, раскаялась в содеянном, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, активно содействовала расследованию, а также возместила миллион рублей, отягчающих ее вину обстоятельств не выявлено, отметили в прениях адвокаты. Они попросят суд назначить их подзащитной более мягкое наказание: засчитать ей срок, проведенный с июля 2021 года в учреждениях пенитенциарной системы Испании и России и отпустить из-под стражи в зале суда.

Следующее заседание суда назначено на 15 марта, на нем Бранденбург выступит с последним словом, и ей огласят приговор.