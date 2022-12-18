Минцифры пояснило, как избежать кражи Telegram-аккаунта

17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов, Минцифры РФ пояснило, что избежать неприятностей можно с двухфакторной аутентификацией.
Не открывайте сообщения про подаренную подписку
Мошенники высылают пользователю сообщение от кого-то из списка контактов об отправленной в подарок подписке на Телеграм Премиум.
Пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку.
Пользователь вводит этот код, и его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере.
Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остаётся.
Аккаунт в безопасности, если в нём включена двухфакторная аутентификация
В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.
Что делать, если вы уже перешли по ссылке и отправили код?
Зайти в настройки → Активные сессии и нажать ссылку "Завершить все другие сеансы". Включить двухфакторную аутентификацию.
"При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие ещё действия происходят. Чтобы обезопасить себя от кражи аккаунта, включите в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не переходите по подозрительным ссылкам", - советуют в Минцифры.
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