В Тюмени за кражи из церквей вора приговорили к лечению у психиатра и почти трем годам тюрьмы

Центральный районный суд Тюмени приговорил вк 2 годам 10 месяцам колонии строгого режима 27-летнего жителя Тобольска за кражу денег и драгоценностей, в том числе крестов, из храмов Тобольска и Тюмени.

В апреле 2023 года мужчина ночью проникал в церкви и храмов г. Тобольск и г. Тюмень и совершал кражи денежных средств, ювелирных изделий из серебра (кольца, православные кресты, цепи). Проникая в одну из церквей, подсудимый повредил входную металлическую дверь. Размер причиненного ущерба составил порядка 300 тысяч рублей. Суд признал его виновным по п. "б" ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ УК РФ (кража и покушение на кражу), ч. 1 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба).

Помимо срока, суд назначил мужчине амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания, а также удовлетворил заявленные иски потерпевших на сумму более 260 тыс. рублей.