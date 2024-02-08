В Тюмени задержали подозреваемых в серии крупных краж из ювелирных магазинов и ломбардов

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тюмени задержали четверых участников организованной группы по подозрению в кражах ювелирных изделий, совершенных в особо крупном размере, сообщает МВД Медиа.

Организатором сложной криминальной схемы стал ранее судимый за кражу и мошенничество житель Екатеринбурга. Вместе со своим сыном и сожительницей он поставил на поток хищение ювелирных изделий из специализированных магазинов и ломбардов. По объявлениям они набирали девушек, готовых работать в других регионах России, предлагали им трудоустройство в организацию, которая якобы занимается контрольно-ревизионной деятельностью, в том числе проверками соблюдения коммерсантами законов и мер безопасности. После месячной стажировки работницы трудоустраивались в ювелирные магазины или ломбарды разных регионов России. Вместе с основными обязанностями они выполняли несложные поручения своих кураторов, имитирующие деятельность по скрытому контролю за бизнесом. Однако последним заданием становилось хищение всех находившихся в доступе ювелирных изделий и денежных средств. Их было необходимо отправить через службу доставки на указанный адрес, после чего оставить работу. Связь с сотрудницами организаторы схемы прерывали.

"В конце минувшего года полицейские раскрыли хищение из ломбарда в городе Тюмени золотых изделий на сумму порядка 7 млн рублей. Была задержана предполагаемая исполнительница преступления. По версии следствия, она понимала, что участвует в криминальной схеме, но решила идти до конца. Тюменским оперативникам удалось выйти на след подозреваемых в организации кражи. Их также задержали при содействии полицейских из Свердловской области и сотрудников Росгвардии", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате обыска у них изъяты носители информации, банковские и сим-карты, компьютерная техника, средства связи, ювелирные изделия, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По словам фигурантов, незаконный бизнес они вели около четырех лет.

Следователи СУ УМВД России по Тюменской области возбудили уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ. Трое задержанных заключены под стражу, одна находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Проверяется их причастность к аналогичным преступлениям в других регионах РФ.