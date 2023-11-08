В Тюмени приговорили к большим срокам трех налетчиков на банкоматы

Три участника преступной группы из Свердловской области отправятся в колонию строгого режима на 15 лет 6 месяцев, 15 лет 7 месяцев и 17 лет за незаконное изготовление взрывного устройства, кражу денег из терминалов и попытки кражи из банкоматов на территории Тюменской области, сообщает облпрокуратура.

В суде установлено, что подсудимые договорились воровать деньги из банкоматов и платежных терминалов, для этого самостоятельно изготовили топливно-воздушную взрывчатую смесь и на "ладе приоре" выехали в Тюменскую область. В ночь на 18 апреля 2023 года у магазина "Монетка" в Богандинке они развернули камеры видеонаблюдения и взломали двери, вскрыть подрывом банкомат не смогли, но забрали терминал "KIWI" с деньгами. Так же похитили терминал "KIWI" из магазина "Монетка" в Червишево. Оказалось, что один из членов преступной группы в декабре 2022 года пытался подрывом взломать банкомат в магазине "Магнит" в Перевалово, правда, неудачно. Общая сумма ущерба от преступных действий подсудимых превысила 13 млн рублей.