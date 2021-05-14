Тюменка похитила 150 тысяч рублей из банкомата

В полицию Тюмени поступило сообщение о краже крупной суммы из банкомата.

Женщина пыталась снять деньги со своей банковской карты через банкомат. После запроса о выдаче денег банкомат вернул ей карту, и, не дождавшись наличных, она ушла. 150 тысяч рублей, принадлежащие ей, забрала случайная прохожая, которая подошла к банкоматам чуть позже.

Оперативники установили личность и место проживания женщины, совершившей кражу. Она успела потратить 15 тысяч, оставшиеся 135 тысяч рублей стражи правопорядка изъяли и вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".