В Тюмени задержали подозреваемого в подрыве двух банкоматов

Изображение предоставлено пресс-службой УМВД России по Тюменской области

Полиция областного центра задержала мужчину, который подозревается в подрыве двух банкоматов в помещения на улицах Щербакова и Харьковской, совершенного ночью 26 апреля.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный человек в маске закачивает газ в банкоматы, после чего происходит возгорание. Личность злоумышленника была установлена, им оказался 30-летний местный житель. Тюменца задержали по месту работы.

Как было установлено, для совершения преступления мужчина угнал автомобиль. После двух неудачных попыток взлома он бросил угнанное авто в одном из дворов и скрылся на своей машине.

"При досмотре личного транспорта подозреваемого стражи правопорядка обнаружили газовые баллончики, провода, перчатки и одежду, в которой он действовал. В отделе полиции мужчина признался в содеянном", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждены уголовные дела по факту попытки покушения на кражу и по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.