Работникам тюменских предприятий выплатили долги на полмиллиарда рублей

В Тюменской области погашена задолженность по зарплате в сумме более пятисот миллионов рублей перед почти 3,5 тыс. работниками. Об этом сообщил прокурор региона Владимир Владимиров, выступая на Пятом открытом форуме прокуратуры, посвященном труду и занятости.

Прокурор области подчеркнул, что это стало возможным в результате слаженной и целенаправленной работы прокуратуры и всех заинтересованных органов, прежде всего правительства области, Государственной инспекции труда, службы судебных приставов и Следственного комитета.

По информации пресс-службы прокуратуры Тюменской области, за весь 2016 год погашено 432 млн рублей, 2015 год – 374 млн рублей, 2014 год – 121 млн рублей.

Тем не менее, в регионе отмечен рост долгов по зарплате, нарушений, жалоб в сфере оплаты труда, в связи с чем вопросы обеспечения законности в сфере трудовых отношений находятся на особом ежедневном контроле органов прокуратуры Тюменской области. На проблемы с выплатой зарплаты в целом по стране недавно обратил внимание и президент России.

За 10 месяцев 2017 года тюменскими прокурорами выявлено 4908 нарушений в сфере оплаты труда (для сравнения: за весь 2016 год таких нарушений было 4 175, 2015 год - 3 929, 2014 год – 3 466). Для их устранения внесено 97 протестов, 338 представлений. В суды направлено 2 065 заявлений о взыскании зарплаты, объявлено 165 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 252 лица, к административной - 241. Общая сумма административных штрафов, наложенных на должностных лиц и организации по возбужденным прокурорами административным производствам и поступившим в бюджет, превысила 4 млн рублей.

Органами Следственного комитета по фактам невыплаты зарплаты в текущем году возбуждено 74 уголовных дела, 37 из них по материалам прокуратуры.

Наибольшие долги по зарплате зафиксированы в промышленной отрасли (35 %) и строительной (26,8 %).

Сложной остается ситуация с выплатой зарплаты работникам предприятий, находящихся в различных стадиях банкротства. Сейчас в области 21 банкротное предприятие, на которые приходится 138 млн рублей задолженности.

Работа по обеспечению прав граждан на своевременную оплату труда будет продолжена.