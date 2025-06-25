Памятник борцам за советскую власть по требованию прокуратуры восстановили в Армизонском округе

12:02 25 июня 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В деревне Кайнак Армизонского округа находится братская могила борцов за установление Советской власти, она признана объектом культурного наследия регионального значения и до недавнего времени находилась ы плачевном состоянии - обследование выявлено разрушение памятника и постамента, на котором он размещен.

С целью принятия мер к сохранению объекта культурного наследия и организации ремонтно-восстановительных работ прокуратура района внесла главе администрации представление. В результате прокурорского вмешательства памятник отремонтирован, сообщили в облпрокуратуре.

Теги: памятники , прокуратура
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2025