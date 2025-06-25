Памятник борцам за советскую власть по требованию прокуратуры восстановили в Армизонском округе

В деревне Кайнак Армизонского округа находится братская могила борцов за установление Советской власти, она признана объектом культурного наследия регионального значения и до недавнего времени находилась ы плачевном состоянии - обследование выявлено разрушение памятника и постамента, на котором он размещен.
С целью принятия мер к сохранению объекта культурного наследия и организации ремонтно-восстановительных работ прокуратура района внесла главе администрации представление. В результате прокурорского вмешательства памятник отремонтирован, сообщили в облпрокуратуре.
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