На Мельникайте пьяный водитель врезался в бетонное ограждение

В Тюмени в воскресенье в три часа ночи на улице Мельникайте, 10 "Жигули" въехали в бетонное разделительное ограждение.
За рулем находился нетрезвый водитель, он не справился с управлением. 23-летний молодой человек не пострадал, травмы головы, грудной клетки и голени получила 19-летняя пассажирка.
По данным ГИБДД, за выходные в Тюменской области от управления транспортом были отстранены 45 пьяных водителей, 10 попались на правонарушении повторно.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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