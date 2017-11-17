В Тюмени водитель отправился в колонию за пьяную езду на чужих BMW

В Тюмени шесть месяцев в колонии-поселении проведет мужчина, пойманный нетрезвым за рулем чужих машин.

В первый раз 31-летнего жителя Нижней Тавды осудили за пьяную езду в Тюмени на BMW 735i, которым он управлял по доверенности, в июне этого года. Ему назначили общественно полезные работы и лишили водительских прав на 2 года и 8 месяцев.

Ночью 23 августа он сел пьяным за руль BMW 750 своего знакомого и поехал к девушке, его остановил автоинспектор на улице Республики.

На этот раз суд лишил его водительских прав на 2 года 11 месяцев.