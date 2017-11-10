Жительницу Тюмени будут судить за покупку GPS-трекера

17:50 09 ноября 2017
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В Тюмени ушло в суд уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы. Через интернет девушка заказала GPS-трекер, а в ходе таможенного досмотра его обнаружили и изъяли в аэропорте Екатеринбурга. Тюменке предъявлено обвинение по статье 138.1 УК РФ (покушение на незаконное приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации).

Теги: почта , таможня , уголовное дело
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