Жительницу Тюмени будут судить за покупку GPS-трекера

В Тюмени ушло в суд уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы. Через интернет девушка заказала GPS-трекер, а в ходе таможенного досмотра его обнаружили и изъяли в аэропорте Екатеринбурга. Тюменке предъявлено обвинение по статье 138.1 УК РФ (покушение на незаконное приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации).