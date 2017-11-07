В Заводоуковске водитель заплатил миллион за гибель велосипедистки

В Заводоуковске водитель предстанет перед судом за смертельное ДТП.
Трагедия произошла 22 августа утром. На улице Революционной ехавший на работу на автомобиле Toyota мужчина не выдержал безопасный боковой интервал и сбил 42-летнюю велосипедистку, которая попутно двигалась по правому краю дороги. Женщина получила тяжкие телесные повреждения и скончалась на месте до приезда скорой.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия 30-летний мужчина признал свою вину в ДТП и выплатил безработному супругу погибшей один миллион рублей в счет возмещения морального и материального вреда.
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