Убийство в Зареке: тюменец расправился с супругой и спрятал тело за городом

В областном центре 30 сентября в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении 27-летней тюменки. Повода без предупреждения родственников покинуть постоянное место жительство у женщины не было, следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Правоохранители установили, что в вероятном преступлении может быть замешан муж пропавшей. В ходе допроса 27-летний мужчина во всем сознался и сообщил место, где спрятал тело убитой жены.

Как оказалось, трагедия произошла в ночь с 17 на 18 сентября в доме на улице Большая Заречная. Супруги поссорились на почве ревности. В ходе конфликта мужчина нанес супруге многочисленные удары в область жизненно-важных органов, спустя время женщина умерла. Супруг уложил тело в автомобиль и вывез в деревню Падерино, где запрятал в землю, после чего уехал домой. В указанном месте труп обнаружила следственно-оперативная группа.

Как сообщили в региональном СКР, тюменец находится под стражей, расследование дела продолжается.