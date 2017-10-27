Житель тюменского села рискует поплатиться за два спиленных засохших дерева

12:00 27 октября 2017
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Результатами патрулирования тюменских лесов на предмет нарушений поделились в региональном департаменте лесного комплекса.

В этом месяце в Исетском лесничестве был задержан житель села Минино, который спилил там две сухостойные сосны объемом 0,5 кубометра. Ущерб составил 65 рублей. Сейчас ведется административное расследование, и, вероятно, мужчина понесет наказание.

Более существенное нарушение в это же время выявили на территории Каменского муниципального образования Тюменского района. Там задержали сразу группу лиц на лесовозе. Нарушители незаконно вырубили березы и сосны на сумму 2,4 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело.

"Под внимание тюменских лесных инспекторов попадают все незаконные рубки и независимо от степени ущерба подлежат наказанию", — отмечают в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области. 

Теги: нарушения , лес , вырубка
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