Подробности пожара на Парфенова: из дома эвакуировали сотню человек

В Тюмени крыша пятиэтажки на улице Парфенова, 26 загорелась сегодня утром. На тушение пожара были брошены 37 человек личного состава и 12 единиц спецтехники МЧС.
Всего было эвакуировано около сотни человек. Работавшие на месте сотрудники Росгвардии совместно с участковым вынесли на руках четверых неходячих граждан: одного из них передали бригаде скорой помощи, а троих - родственникам, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.
Фото: группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com, пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru