В Тобольске вынесли приговор пенсионерке, попросившей заказать киллера для дочери

Восемь лет колонии общего режима получила 65-летняя жительница Тобольска, замышлявшая заказное убийство одной из своих дочерей.

Женщина опасалась, что ее младшая дочь, которую лишили родительских прав в отношении двух детей, восстановится в правах и увезет ее внуков с собой в Ханты-Мансийский округ. Чтобы не допустить этого, в январе 2016-го пенсионерка попросила свою старшую дочь подыскать наемного убийцу для младшей. За услугу она рассчитывала отдать 40 тысяч рублей. Сестра сделала вид, что согласна, сама же обратилась в полицию.

Все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников: в роли исполнителя "убийства" выступил сотрудник полиции, который предоставил паспорт дочери, подтверждающий якобы ее смерть. Как сообщает пресс-служба регионального СК, пенсионерку задержали на месте. Ее признали виновной в организации приготовления к убийству по найму.