На улице Ямской тело мужчины обнаружили спустя неделю после убийства

В областном центре тело мужчины нашли в минувшее воскресенье, 15 октября, в одной из квартир на улице Ямской, 73. На нем было множество колото-резаных ран. Накануне правоохранительным органам удалось выйти на замешанную в преступлении пару.

По версии следствия, трагедия произошла еще 8 октября. Типичная история — в тот вечер на квартире выпивала компания, в какой-то момент двое мужчин поссорились. Один из них схватил нож и заколол оппонента в грудь. После этого злоумышленники и его сожительница постарались замести следы — нож и то, что могло сойти за улики, выбросили в мусорный бак.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он находится под стражей, на его 26-летнюю сожительницу также заведено уголовное дело — за укрывательство преступления.

Фото: СУ СКР по Тюменской области