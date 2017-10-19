На Ямале шесть рабочих получили ожоги при ЧП на компрессорной станции

Инцидент произошел вчера, 18 октября, в 70 километрах от Нового Уренгоя. На территории компрессорной станции рабочие Новоуренгойского ЛПУ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" делали текущий ремонт. При замене заглушки фланца компрессора воспламенилась газовоздушная смесь, в результате чего шесть человек получили ожоги конечностей различной степени тяжести.
По сообщению СК по ЯНАО, четверо рабочих сейчас находятся в больнице. Проводится доследственная проверка, на месте работает следственно-оперативная группа.
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