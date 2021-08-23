В Тюмени годовалая девочка обожгла лицо уксусной кислотой

Несчастный случай произошел накануне с годовалым ребенком в Тюмени. Во время приготовления обеда мама девочки открыла дверцы верхнего шкафчика, оттуда выпала бутылка с яркой картинкой и разбилась вдребезги. Несколько капелек опасной жидкости попали на играющего неподалеку ребенка. Первым делом женщина оказала первую помощь, а затем вызвала бригаду медиков.

"Дочка сразу перестала плакать, когда я промыла ей глаза и рот прохладной водой, однако меня беспокоит покраснение и отек правого глаза", — поделилась с диспетчером скорой помощи своей тревогой мать пострадавшей девочки.

Спустя 11 минут после звонка прибыла бригада, которую родственники встретили на улице, потому что новый дом и найти его не так просто – отсутствовала табличка с адресом.

Медицинский осмотр показал, что серьезного вреда глазам не причинено: ребенка не беспокоила резь, слезотечение, светобоязнь, не было на склере белесоватых помутневших пятен. Поблагодарив врача и фельдшера скорой помощи за оказанную помощь, родитель отказался от предложенной госпитализации в стационар, рассказали в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

В таком случае родственникам пациента был дан совет: внимательно наблюдать за состоянием глаз ребенка в течение дня, и обязательно обратиться в поликлинику для профилактического осмотра.

"Категорически запрещено при попадании на слизистые кислоты использовать в качестве первой помощи раствор пищевой соды: при реакции выделяется тепло, что может вызвать еще и термический ожог. Достаточно просто промыть водой", — добавил врач скорой помощи.