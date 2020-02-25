Тюменка упала на горячую плиту

Серьезные ожоги получила 58-летняя жительница Тюмени, которая во время приготовления обеда потеряла сознание и упала на горячую электрическую плиту.

Женщину обнаружила дочь и вызвала скорую помощь. Девушка сообщила, что у мамы произошли судороги, и она не приходит в сознание. Прибывшая через 10 минут бригада медиков диагностировала у пациентки ожоги 1–3 степени левой руки и грудины общей площадью 10%.

Врачи наложили на обожженные участки тела специальные гелевые повязки с охлаждающим эффектом и обезболили, после чего эвакуировали женщину в больницу, сообщили в пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

По словам специалистов экстренной службы скорой помощи, в случае поражения всех слоев кожи вплоть до мышечной ткани пострадавший нуждается в оказании первой помощи: обожженную поверхность необходимо в течение первых 10–30 секунд охладить. Еще до прибытия скорой очевидцы закрывают травму стерильной салфеткой, поверх кладут изолирующий материал: вполне подойдет пакет либо ткань – плотная, непромокаемая. И уже потом холод – смоченную в воде ткань или замороженные ягоды в пакетах или другие продукты из морозильной камеры, и чем больше холод окутывает травмированную конечность, тем лучше.