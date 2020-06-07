Тюменцам следует остерегаться прямых солнечных лучей

Жаркая погода установится в Тюмени в ближайшие дни. В начале лета солнце особенно активно, а потому тюменцам следует соблюдать правила пребывания на улице, особенно в обеденное время.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области отметили, что за время самоизоляции кожа горожан отвыкла от прямых солнечных лучей. Поэтому стоит постепенно увеличивать время пребывания на солнце. Чтобы избежать солнечных ожогов, загорать следует с утра до 12 часов и после 16-17 часов. В солнечные дни обязательно нужно носить головной убор: это касается как детей, так и взрослых.

Ежегодно жители региона обращаются в больницу с солнечными ожогами. Зачастую повреждения 1 степени, которая проявляется в виде покраснений, но бывают и пациенты с ожогами 2 степени, когда на коже появляются пузырьки. Лечение для каждого назначается индивидуально и в зависимости от симптомов. Обычно это охлаждение пораженных участков кожи, нанесение специальных средств, если ожог сильный – то мазью с анальгетиком, пишет "Мегатюмень".