Маленький ишимец получил ожог, проглотив батарейку

В Областную больницу №4 Ишима поступил маленький пациент, который проглотил батарейку от часов. Ему потребовалась серьезная медицинская помощь.

Батарейка диаметром 1 сантиметр застряла в пищеводе и вызвала пролежень. Ее удалили под общим наркозом, но остался ожог стенки пищевода. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, ребенка для дальнейшего лечения направили в Тюмень.

Врачи просят родителей внимательнее следить за своими детьми, оградить их от игры с мелкими предметами. Они могут нести серьезную угрозу для здоровья и жизни ребенка, попадая в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт.