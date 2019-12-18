Маленький ишимец получил ожог, проглотив батарейку

В Областную больницу №4 Ишима поступил маленький пациент, который проглотил батарейку от часов. Ему потребовалась серьезная медицинская помощь.
Батарейка диаметром 1 сантиметр застряла в пищеводе и вызвала пролежень. Ее удалили под общим наркозом, но остался ожог стенки пищевода. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, ребенка для дальнейшего лечения направили в Тюмень.
Врачи просят родителей внимательнее следить за своими детьми, оградить их от игры с мелкими предметами. Они могут нести серьезную угрозу для здоровья и жизни ребенка, попадая в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт.
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