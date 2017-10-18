В суд ушло еще одно дело в отношении бывшего ректора ТИУ

В Центральном районном суде Тюмени рассмотрят второе уголовное дело в отношении Олега Новоселова. Бывшего руководителя Тюменского индустриального университета обвиняют в превышении должностных полномочий.

В материалах нынешнего уголовного дела значится, что в апреле 2016 года он на должности ректора дал незаконное указание директору экспериментального завода буровой техники ТИУ не привлекать одного из разнорабочих подразделения к работе, поскольку тот будет занят отделкой личного дома Новоселова. По его же указанию на разнорабочего составлялись документы об отчислении ему дополнительно к зарплате ежемесячных стимулирующих выплат — по 115 тысяч и 200 тысяч рублей в месяц.

По версии следствия, с мая по декабрь 2016-го рабочему необоснованно выплачено в счет оплаты труда около 750 тысяч рублей, общую сумму ущерба вузу с учетом различных отчислений оценили в миллион рублей.

Преступление было выявлено и расследовано региональным управлением ФСБ России по Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия Олег Новоселов признал свою вину и полностью возместил ущерб.

Напомним, 1 июня этого года за злоупотребление должностными полномочиями Новоселов получил полтора года лишения свободы условно, а за несколько дней до этого был снят с должности ректора ТИУ. Его осудили за денежные махинации, совершенные на должности проректора по научной работе тогда еще ТюмГНГУ.