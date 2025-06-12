Водителям рекомендуют быть осторожнее за рулем в жаркую погоду

Тюменские автоинспекторы в связи с жаркой погодой на федеральных и региональных автодорогах стали чаще останавливать автомобили, чтобы оценить состояние водителей и дать им нужные рекомендации. Они рекомендуют водителям в жаркую погоду чаще отдыхать, пить больше воды. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать дальних поездок.

"В жаркие дни пройдут совместные выезды на федеральные трассы сотрудников Госавтоинспекции и медицинских работников. Доктора дадут автомобилистам необходимые советы, измерят давление и другие показатели организма, - отметил руководитель Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Сотрудники Госавтоинспекции доводят прогноз погоды и дорожную обстановку на трассах через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона, установленных в машинах водителей-дальнобойщиков", - сказал Андрей Миллер.

Жаркая погода, установившаяся в Тюменской области, может стать фактором риска для водителей, въезжающих на территорию региона из северных округов – Югры и Ямала. Проезжая большие перегоны в течение дня, автомобилисты не готовы к резким изменениям погодных условий: их внимание рассеивается, реакция замедляется, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.